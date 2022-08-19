ملياردير يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف يرغب بشراء نادي مانشستر يونايتد.

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في أعقاب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" مفاده أن عائلة غليزر ترغب في بيع حصة أقلية في النادي.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن متحدث باسم راتكليف قوله:" إنه إذا كان النادي مطروحا للبيع، فإن جيم بكل تأكيد من المتقدمين للشراء... إذا كان شيء كهذا مطروحا، فنحن مهتمون ببحث ملكية طويلة الأمد".

ويأتي مانشستر يونايتد في قاع ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارة مباراتيه الأوليين في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تن هاغ.

جدير ذكره أنه أثارت هذه البداية المتأزمة للنادي الانتقادات الموجّهة إلى عائلة غليزر بخصوص الاستثمار في النادي الذي سبق وتُوّج بالدوري الإنجليزي 20 مرة.