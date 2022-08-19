الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بالتحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

جددت الأمم المتحدة المطالبة، أمس الخميس، بإجراء تحقيق شامل بمقتل الشهيدة الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد مرور 100 يوم على جريمة اغتيالها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس.

وحول موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من إجراء تحقيق دولي في ملابسات الجريمة قال حق إن: "موقفنا بشأن قتل شيرين أبو عاقلة لم يتغير".

وأضاف:" ما زلنا نريد أن يجري تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في عملية القتل تلك".

وتابع حق :"إنه ندعم التحقيقات التي يتم قبولها من قبل كل الأطراف المعنية".

وجدير ذكره أنه استشهدت الصحفية أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" في 11 أيار/ مايو 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه لمدينة جنين شمالي الضفة المحتلة.