بالفيديو إصابتين واعتقال 5 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس

أصيب مواطنين، اليوم الجمعة 19-8-2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة طوباس بهدف اعتقال عدد من المواطنين، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين.

وأوضحت المصادر، بأنه خلال الاشتباكات مع الاحتلال أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب مواطن يبلغ ( 60 عاما) برصاص الاحتلال أثناء خروجه من المسجد في مدينة طوباس.

وقالت المصادر:" إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من المدينة خلال عملية الاقتحام.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أثناء اقتحامه طمون، كلا من: مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة، كما اعتقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.

وتشهد مدينة طوباس بشكل شبه مستمر اشتباكات بين مقاومين من "كتيبة طوباس" التابعة لسرايا القدس وجيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة لاعتقال أو اغتيال المقاومين.