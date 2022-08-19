انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 19-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن، ويتابع هذا الموضوع الآلاف من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية عن أسعار الذهب في الأردن، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 19-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

انخفضت أسعار الذهب في الأردن، خلال تعاملات، اليوم الجمعة 19-8-2022، مع هبوط النفيس بالأسواق العالمية.

أسعار باقي عيارات الذهب في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم 40.34 دينار (56.78 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا 35.30 دينار (52.05 دولار).

جرام الذهب عيار 18

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 30.26 دينار (42.59 دولار).





أسعار الذهب في الأردن

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.53 دينار (33.12 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1255 دينارا (1766 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 282.39 دينار (397.5 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب بنسبة طفيفة، اليوم الجمعة، إلى مستويات 1775.4 دولار للأوقية خاسرًا ما يقرب من دولارين أو ما يعادل 0.15% بينما كان أعلى سعر عند مستويات 1781 دولار للأوقية.