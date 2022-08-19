الطقس: ارتفاع الحرارة وأجواء حارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 19-8-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حاراً الى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية. مع السماء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 20-8-2022

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصراً . وتصل الحرارة الى بداية الاربعينيات في المناطق الغورية . ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وبشكل اقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 21-8-2022

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. ويسود جو حار الى شديد الحرارة في فترة الظهيرة. ومن المتوقع أن تصل الحرارة الى القيم الأربعينية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.