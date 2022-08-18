هبوط ملحوظ على سعر الذهب صباح يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات صباح الجمعة 19 أغسطس/آب 2022، بالتوازي مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم إلى 1083 جنيها (56.63 دولار) بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) مستوى 947.98 جنيه (49.56 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم في مصر مستوى 812.54 جنيه (42.48 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 631.97 جنيه (33.04 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 541.69 جنيه (28.32 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 33,693 جنيها (1761 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 7,584 جنيها (396.44 دولار).