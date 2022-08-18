أسعار الدولار اليوم الجمعة 19 أغسطس في السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك خلال تعاملات صباح الجمعة 19 أغسطس/آب 2022، كما صعد السعر في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السودان

وارتفعت أسعار الدولار في السوق الموازي، وبلغ متوسط السعر 578 جنيها للشراء و581 جنيها للبيع، مقابل 575 جنيها للشراء و578 جنيها خلال تعاملات أمس.

وارتفع صرف العملة الأمريكية في غالبية البنوك المحلية السودانية وبلغ أعلى سعر 570 جنيها في بنك الخليج.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41 بالمئة في يوليو تموز من 148.88 بالمئة في يونيو حزيران.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار.

سعر اليورو والإسترليني اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي 573.6 جنيه كمتوسط ترجيحي للصرافات، و580.52 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 585 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 682.77 جنيه ، و691.01 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية بنحو 740 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 149.89 جنيه ، و151.70 في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 153 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان نحو 153.33 جنيه كمتوسط ترجيحي بالمصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 158 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى البنك المركزي السوداني، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني اليوم بنحو 1833.20 جنيه في الصرافات، و1855.55 جنيه في المصارف التجارية.