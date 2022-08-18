صعود جديد يطرأ على سعر الدولار في مصر الجمعة 19 أغسطس 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الجمعة 19 أغسطس 2022 لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك الإسكندرية.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى بنك SAIB فقد سجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى إيجي بنك "EG Bank" بنحو 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الفائدة على الجنيه المصري

فيما تسود حالة من الترقب، الأسواق في مصر، انتظارا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الخامس هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

ورفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو/أيار أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

وكانت بنوك الاستثمار، بمعظمها، قد توقَّعت في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن يتجه "المركزي"، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، غداً الجمعة 19 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، لكن بعد استقالة عامر أمس الأربعاء، أفاد آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية"، أنَّ قسم البحوث في شركته غيّر التوقُّعات "من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى (تثبيت)، حتى نعرف من هو المحافظ الجديد للمركزي".

وبعد أن كانت قدّرت في تصريحات سابقة أن يرفع "المركزي" الفائدة بواقع 100 نقطة؛ قالت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال" في تصريح لوكالة بلوبيرج: "غيّرنا توقُّعاتنا لقرار أسعار الفائدة غداً من الرفع إلى التثبيت بعد تغييرات اليوم".

أسعار الفائدة في مصر على الودائع

تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. في حين أنَّ سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- هو عند سالب 1.35% وفقاً لآخر بيانات.