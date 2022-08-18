ارتفاع مفاجئ لسعر اليورو اليوم في مصر الجمعة 19 أغسطس 2022

قفز سعر اليورو اليوم في مصر خلال مستهل تداولات صباح الجمعة 19 أغسطس/آب 2022 لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

سعر اليورو اليوم في مصر

وارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وزاد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليصعد إلى مستوى 19.41 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع أمس، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وصعد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليصل إلى 19.40 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو اليوم في بنك SAIB عند مستوى 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم في إيجي بنك "EG Bank" نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الفائدة على الجنيه المصري

تسود حالة من الترقب في الأسواق المالية بمصر، انتظارا لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الجمعة 19 أغسطس/آب الجاري، اجتماعها الخامس هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

ورفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو/أيار أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

وكانت بنوك الاستثمار، بمعظمها، قد توقَّعت في وقتٍ سابق من هذا الاسبوع أن يتجه "المركزي"، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، غداً الجمعة 19 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، لكن بعد استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأربعاء، أفاد آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية"، أنَّ قسم البحوث في شركته غيّر التوقُّعات "من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى (تثبيت)، حتى نعرف من هو المحافظ الجديد للمركزي".

وبعد أن كانت قدّرت في تصريحات سابقة أن يرفع "المركزي" الفائدة بواقع 100 نقطة؛ قالت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال" في تصريح لوكالة بلومبرج: "غيّرنا توقُّعاتنا لقرار أسعار الفائدة غداً من الرفع إلى التثبيت بعد تغييرات اليوم".

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك الإسكندرية.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى بنك SAIB سجل 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى إيجي بنك "EG Bank" بنحو 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر ليصعد إلى مستوى 23.03 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و23.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) ليصعد إلى 23.08 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و23.21 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليصل إلى 23.09 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع، مقابل 22.96 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك SAIB نحو 23.06 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه للجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى إيجي بنك "EG Bank".

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية بنحو 23.07 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

كما حافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك "EG Bank" نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB بقيمة 5.01 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في إيجي بنك "EG Bank" بنحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم بقيمة 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.18 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 60.09 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، مقابل 60.07 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، أمس.

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 59.36 جنيه للشراء، و62.59 جنيه للبيع.