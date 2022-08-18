سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 وجميع العيارات للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع تفاصيل أسعار الذهب في سوريا اليوم حتى يتمكن كافة المواطنين في سوريا من الوصول إليها بكل سهولة تامة ويمكن لكم الان وبكل سهولة تامة من الوصول إليها وهي في السطور التالية:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 248,000 شراء 247,429

عيار 22 بيع 227,333 شراء 226,810

عيار 21 بيع 217,000 شراء 216,500

عيار 18 بيع 186,000 شراء 185,571

عيار 14 بيع 144,667 شراء 144,333

عيار 12 بيع 124,000 شراء 123,714

الاونصة بيع 7,712,800 شراء 7,695,029

الجنيه الذهب بيع 1,736,000 شراء 1,732,000

الكيلو بيع 248,000,000 شراء 247,428,571

سعر الذهب في سوريا عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 142,253 ليرة $56.62

سعر الذهب عيار 22 130,399 ليرة $51.90

اسعار الذهب عيار 21 124,474 ليرة $49.54

اسعار الذهب عيار 18 106,691 ليرة $42.46

سعر الذهب عيار 14 82,981 ليرة $33.03

سعر الذهب عيار 12 71,126 ليرة $28.31

اسعار أوقية الذهب 4,424,063 ليرة $1,761

اسعار جنيه الذهب 995,794 ليرة $396.33

اسعار كيلو الذهب 142,252,845 ليرة $56,617



سعر الذهب اليوم في سوريا 18

كما وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 أغسطس 142,624 124,799 106,970 83,198 71,312

16 أغسطس 143,554 125,612 107,667 83,740 71,777

15 أغسطس 143,820 125,846 107,867 83,896 71,910

14 أغسطس 145,824 127,599 109,370 85,064 72,912

13 أغسطس 145,824 127,599 109,370 85,064 72,912

12 أغسطس 145,727 127,514 109,297 85,008 72,863

11 أغسطس 144,329 126,291 108,249 84,192 72,165

10 أغسطس 144,749 126,659 108,564 84,437 72,375

9 أغسطس 145,056 126,927 108,794 84,617 72,528

8 أغسطس 144,588 126,517 108,442 84,343 72,294



وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .