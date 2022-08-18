سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 وجميع العيارات للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:51 م
18 اغسطس 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 وجميع العيارات للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع تفاصيل أسعار الذهب في سوريا اليوم حتى يتمكن كافة المواطنين في سوريا من الوصول إليها بكل سهولة تامة ويمكن لكم الان وبكل سهولة تامة من الوصول إليها وهي في السطور التالية:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 248,000 شراء 247,429

عيار 22 بيع 227,333 شراء 226,810

عيار 21 بيع 217,000 شراء 216,500

عيار 18 بيع 186,000 شراء 185,571

عيار 14 بيع 144,667 شراء 144,333

عيار 12 بيع 124,000 شراء 123,714

الاونصة بيع 7,712,800 شراء 7,695,029

الجنيه الذهب       بيع 1,736,000 شراء 1,732,000

الكيلو    بيع 248,000,000 شراء 247,428,571

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سعر الذهب في سوريا عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      142,253 ليرة     $56.62

سعر الذهب عيار 22       130,399 ليرة     $51.90

اسعار الذهب عيار 21      124,474 ليرة     $49.54

اسعار الذهب عيار 18      106,691 ليرة     $42.46

سعر الذهب عيار 14       82,981 ليرة      $33.03

سعر الذهب عيار 12       71,126 ليرة      $28.31

اسعار أوقية الذهب 4,424,063 ليرة   $1,761

اسعار جنيه الذهب 995,794 ليرة     $396.33

اسعار كيلو الذهب 142,252,845 ليرة         $56,617

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سعر الذهب اليوم في سوريا 18

كما وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 أغسطس       142,624         124,799         106,970         83,198 71,312

16 أغسطس       143,554         125,612         107,667         83,740 71,777

15 أغسطس       143,820         125,846         107,867         83,896 71,910

14 أغسطس       145,824         127,599         109,370         85,064 72,912

13 أغسطس       145,824         127,599         109,370         85,064 72,912

12 أغسطس       145,727         127,514         109,297         85,008 72,863

11 أغسطس       144,329         126,291         108,249         84,192 72,165

10 أغسطس       144,749         126,659         108,564         84,437 72,375

9 أغسطس        145,056         126,927         108,794         84,617 72,528

8 أغسطس        144,588         126,517         108,442         84,343 72,294

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وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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