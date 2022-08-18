الاحتلال يفرج عن الأسير حمامرة من بيت لحم

استقبل أهالي بلدة حوسان قضاء بيت لحم، وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر محمد عادل محمد حمامرة (29 عامًا)، عقب تحرره من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 8 أعوام.

والمحرر حمامرة اعتقلته قوات الاحتلال في 18-8-2014م، وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، قضاها في سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن المحررين فراس صوافطة من طوباس مساء أمس بعد قضاء 18 عامآ في السجون، ومحمد طحاينة من السيلة الحارثية غرب جنين بعد اعتقال دام 19 عامآ.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة والمباركة من الأخوة المحررين وعوائلهم الكريمة في طوباس وجنين وبيت لحم، سائلةً المولى عزوجل أن يجعل سنوات صبرهم ذخراً لهم عند الله.