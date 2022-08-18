سعر ومواصفات آيفون 14 برو (iphone 14 Pro) الجديد

أشارت مواقع تقنية عالمية، اليوم الخميس، إلى سعر هاتف آيفون 14 برو الجديد المزمع طرحه من شركة أبل الأمريكية في 13 من سبتمبر المقبل.

وذكرت المواقع التقنية، أنه من المتوقع أن يصل سعر جهاز آيفون 14 برو ذات المواصفات التقنية العالية إلى 1099 دولار.

كما أنها نشرت مواصفات هاتف آيفون 14 برو وفق توقعات الخبراء، وهي الآتي:_

أولا: معالج الموبايل Apple A16 Bionic بتكنولوجيا حوالي 5 ناتو متر، وهو أيضاً سداسي النواة.

ثانيا: دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.

ثالثا: الكاميرا الخلفية للموبايل 16+16+16+16 ميجا بكسل.

رابعا: يتوفر الموبايل الجديد بأكثر من لون جرافيت منهم الأزرق والذهبي والفضي.

خامسا: تصميم الموبايل رائع كثيراً ومميز جداً.

سعر آيفون 14 iphone 14 Pro الجديد 2022

سادسا: يدعم الموبايل ايفون الجديد خاصية OTG.

سابعا: يوجد في الموبايل الجديد خاصية اللمس الكثيرة والمتعددة حتى 16 مليون لون.

ثامنا: يوجد نظام اتصال في الهاتف وهو نظام الاتصال بشريحتين ومن النوع النانو سم.

تاسعا: أبعاد الموبايل 7,7×78,1×160,8.

عاشرا: وزن الموبايل 240 جرام.

الحادية عشرة: يدعم الموبايل الجديد الميكروفون الثانوي وهو يقوم بمنع الضوضاء عند استخدامه.

الثانية عشرة : يدعم آيفون 14 برو الجديد جميع الشبكات G2, G3, G4, G5.

الثالثة عشرة: جودة تصوير الموبايل في الفيديوهات K4 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

الرابعة عشرة: يدعم الآيفون الجديد الواي فاي b/g/n تردد.

الخامسة عشرة: شاشة الموبايل مصنوعة من زجاج الغوريلا وظهر الموبايل تم صنعة من الزجاج والإطار صنع من التيتانيوم.

السادسة عشر: من الممكن استخدام كارت ميموري حتى يتم الحصول على مساحة أكبر.

السابعة عشرة: بلوتوث الموبايل من الإصدار الخامس ويدعم خاصية LE وخاصية A2DP.

الخامسة عشرة: يدعم آيفون 14 برو البصمة وتكون في ظهر الموبايل ويمتلك أيضاً خاصية Face Unlock.

السابعة عشرة: بطارية الموبايل مناسبة جداً وسعة البطارية حوالي 5000 أمبير وتمتلك دعم الشحن السريع بقوة 25 وات حتى يشحن الهاتف بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط.

الثامنة عشرة: يدعم الهاتف نظام iOS 16 للتشغيل.