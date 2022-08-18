"ميتا" تطرح تحديثات على الفيديوهات القصيرة "الريلز" من إنستجرام إلى فيسبوك

ذكر موقع (Engadget) التقني، اليوم الخميس، أن شركة ميتا العالمية تطرح العديد من التحديثات على ميزة الفيديوهات القصيرة "الريلز" بجانب فيسبوك.

وأوضح الموقع التقني، أنه من أفضل هذه التحديثات أنه يمكن نشر "الريلز" من إنستجرام إلى فيسبوك بنقرة زر واحدة، حيث ترى ميتا أن ذلك يساعد صانعي المحتوى على زيادة التطبيقات واستثمار المحتوى الخاص بهم عبر كل من فيسبوك و إنستجرام.

وأشار إلى أن منصة الفيسبوك يوفر الآن طريقة لإنشاء "الريلز" تلقائيًا باستخدام القصص التي قام المستخدمون بمشاركتها من قبل.

وتقع الفكرة الأساسية في المساعدة على نشر "الريلز" والحصول على مشاهدات عالية بأعلى مجهود. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح "ستيكر" Add Yours))، الذي انتشر بشدة.

وتأتي هذه الفكرة لحث المستخدمين الآخرين على المشاركة فيه، فإذا أنِشأ المستخدم Add Yours)) الخاصة بك، فستظهر كل "الريلز" تستخدم "الستيكر" على صفحة مخصصة لذلك، و سيتم عرض الشخص الذي أنشأ Add Yours)) بشكل بارز على الصفحة أيضًا، مما يساعد على الظهور والشهرة بشكل أكبر.

وما زالت ميتا لديها طريق طويل لتلحق فقط بركب تطبيق الفيديوهات تيك توك، ولكن ربما تساعد هذه الميزات بشكل كبير ، خاصة وأن التفاعل مع تفضيل المستخدمين لميزة "الريلز" بشكل كبير عبر فيسبوك وإنستجرام.