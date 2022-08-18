الاحتلال يفرج عن الأسير محمد طحاينة بعد اعتقال دام (19) عامًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد داوود متعب محمد طحاينة (48 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة تسعة عشر عامًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 19/08/2003م برفقة الأسير عمار موسى، ووجهت لهما سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وصدر بحق الأسير محمد طحاينة حكماً بالسجن (19) عامًا، وبحق الأسير عمار موسى حكمًا بالسجن (21) عامًا.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد طحاينة ولد بتاريخ 01/02/1974م، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.