قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى بينها الهند وروسيا البيضاء وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن".

وتابعت أن التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي. وشاركت الصين في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا في السنوات الأخيرة.

وقال البيان: "الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة ودعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة".

وتخوض القوات الروسية معارك ضارية في أوكرانيا بعد شنها هجوما واسعا عليها منذ الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.