وقفة قرب مكان استشهاد الصحفية "أبو عاقلة" في مدينة جنين

نظم مكتب قناة الجزيرة في رام الله، اليوم الخميس، وقفة في مكان استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، لمناسبة 100 يوم على استشهادها.

وشارك في الوقفة عدد من زملاء الشهيدة وذووها وعدد من الصحفيين من المحافظة، ومدير نقابة الصحفيين في جنين عاطف أبو الرب.

وبدوره، استذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري الشهيدة أبو عاقلة ودورها الوطني والإنساني من خلال رسالتها التي استمرت لسنوات وهي تقوم بتعرية وفضح جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا .

وقال العمري:" سنستمر في ملاحقة مرتكبي جريمة عملية الإعدام بدم بارد للشهيدة شيرين أبو عاقلة، مندداً بروايات الاحتلال التي يسعى من خلالها لتبرير جريمته".

وأضاف:" إن سلطات الاحتلال تحاول إسكات الصحفيين الذين فضحوا الاحتلال أمام العالم".