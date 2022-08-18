مختص يكشف أسباب تحليق طيران الاستطلاع في أجواء قطاع غزة

منذ عدة أيام تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع الذي لا يكاد يفارق الأجواء ما يزيد التكهنات عن أسباب هذا التحليق المستمر الذي يأتي بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مع الاحتلال مؤخراً.ً

"فلسطين اليوم" حاورت أحد المختصين لمعرفة أسباب هذا التحليق الكبير لطيران الاستطلاع في أجواء قطاع غزة، والذي بدوره لم يستبعد أن يكون الاحتلال يجهز لضربة ضد المقاومة في غزة.

تثبيت الردع والتجهيز لضربة جديدة

المختص في الشأن "الإسرائيلي" عزام أبو العدس، رأى أن كيان الاحتلال يحاول تثبيت حالة الردع بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي مع الاحتلال.

واعتقد أبو العدس خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الاحتلال من خلال تحليق الطائرات الإستطلاعية يجهز لضربة جديدة ضد قطاع غزة، ولكن ينتظر الوقت المناسب لها.

استنزاف المقاومة وحضور دائم

وأوضح أن الاحتلال يتبع مع قطاع غزة ما يعرف بسياسية "جز العشب"، والتي تعتمد على استنزاف المقاومة ومقدراتها العسكرية والبشرية لحرمانها من التطور التي هي بحاجة لها.

كما رأى أبو العدس أن الاحتلال يريد أن يكون في حالة من الحضور الدائم في أجواء قطاع غزة، بحيث إذا أراد أن ينفذ عملية في قطاع غزة يكون تنفيذها سهلاً بالنسبة له.

استدراج "الجهاد الإسلامي"

وقال أبو العدس:"الاحتلال حاول خلال المواجهة الأخيرة استدراج حركة الجهاد الإسلامي لمواجهة طويلة بمفردها، مبيناً أن عمل الجهاد الإسلامي داخل الغرفة المشتركة، أدى بالعدو لأن ينسحب من المواجهة ويعلن التهدئة".

وأشار المختص إلى أن الاحتلال جهز لضربة كبيرة ضد قطاع غزة، كانت بالتزامن مع مسيرة الأعلام، موضحاً أن الاحتلال سعى من خلال مسيرة الأعلام لكي تكون عنصر استفزاز للمقاومة لاستدارجها لضربة مباغتة وسريعة، ولم يستطع الاحتلال ذلك بفضل وعي المقاومة لهذه الخطة.

ابعاد المقاومة عن المواجهة مع "حزب الله"

وأضاف أبو العدس:" كافة التقارير الأمنية للاحتلال تشير إلى أن المقاومة في قطاع غزة ستتدخل في حال وقوع مواجهة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" ما سيجعله يقاتل على جبهتين، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لكي وعي المقاومة في غزة واستنزافها، كي لا تدخل في المواجهة مع "حزب الله" وتعيد حساباتها".

جمع المعلومات

وتابع :"عندما نتحدث عن طائرة استطلاع فهي تجمع كل معلومة يمكن الوصول إليها مهما كانت بسيطة، موضحاً أن هذه الطائرات تصور آلاف الصور في اليوم وتمر خلال منظومة الذكاء الإصطناعي الذي يقوم بمطابقتها مع صور سابقة ومعرفة التغيير الذي حدث في المنطقة مهما كانت دقيقة، ثم تذهب للكادر البشري الذي يقوم بمتابعتها على مدار الساعة لكشف أي تحرك أو تغيير".

وأشار أبو العدس قائلاً:"إن تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة يأتي في إطار ما أعلن عنه الاعلام العبري، بأن حركة "حماس" أقامت حول قطاع غزة منطقة عازلة لإطلاق الصواريخ زاعماً أنها أصبحت قادرة على إطلاق الصواريخ بكميات أكبر وطريقة جديدة.

جدير ذكره أنه منذ عدة أيام تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع الذي لا يكاد يفارق الأجواء خاصة بعد انتهاء معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس رداً على اغتيال قادتها الشهيد القائد خالد منصور، والشهيد القائد تيسير الجعبري من قبل الاحتلال.