الزيتون هذا العام.. إنتاج وفير وموسم "ماسي" للمزارعين في الضفة وغزة

يشهد موسم الزيتون هذا العام في قطاع غزة ارتفاعًا كبيرًا بالإنتاج مقارنة بالأعوام الماضية، في الوقت الذي ينتظر فيه المزارعون هذا الموسم بفارغ الصبر لتعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال العام الماضي، والذي شهدًا تراجعًا كبيرًا في نسبة إنتاج ثمار الزيتون.

ومن المقرر أن يبدأ موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية في بداية شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 40 يوما، حيث يجني المزارعون محصولهم الذي يترقبونه على مدار عام كامل أملا في أن يكون موسم سنوي مميز لهم اقتصاديا.

إنتاج وفير

الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، عزا الإنتاج الوفير هذا العام للظروف المناخية المواتية التي سادت خلال فصل الشتاء وخلال تفتح زهرة الزيتون، مشيرًا إلى الموسم سيكون مبشرًا ووفير الإنتاج .

وأوضح البسيوني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن هذا العام سيشهد نقلة نوعية في إنتاج الزيتون مقارنة بالسنوات الماضية في قطاع غزة، لافتًا أن الوزارة لديها تخطيط مسبق لاستقبال موسم الزيتون بما يليق بموسم الزيتون الذي يعتبر أحد الطقوس الوراثية والوطنية في فلسطين.

المساحة المزروعة

وذكر أن المساحات المزروعة من ثمار الزيتون تقدر بنحو 40 ألف دونم، منها 32 مثمر، و8 دونمات غير مثمرة، مبينًا أن الاحصائيات الدقيقة بشأن كمية الإنتاج ستصدر عن الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ولفت البسيوني، أن اللجان الفنية بوزارة الزراعة بدأت حملات تفقد لمعاصر الزيتون المنتشرة في قطاع غزة، مضيفًا أنها تقوم خلال الأيام بزيارة المزارعين لتقديم الارشادات اللازمة لضمان الإنتاج الوفير لموسم الزيتون.

ودعا المزارعين، لضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الوزارة وعدم القطف المبكر لثمار الزيتون، مشيرًا إلى ان هذا الموسم سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي على المزارعين.

موسم "ماسي"

وفي وقت سابق، قال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، إن موسم الزيتون الحالي سيكون "ماسيا"، بحيث ستتجاوز كمية الإنتاج 30 ألف طن في الضفة الغربية و40 ألف طن في قطاع غزة.

وأضاف فياض في تصريحات له، أن المؤشرات الحالية جيدة، وتؤشر إلى إنتاج محاصيل الزيتون ستكون جيدة.

وبحسب فياض، فإن إنتاج قطاع غزة من الزيتون قد يتجاوز 50 ألف طن، ويعتبر أفضل عام على الإطلاق، ما يدل على وجود فائض في إنتاج الزيتون.

وحول انتشار ذبابة ثمار الزيتون التي تعد الأكثر انتشارا، أكد فياض أن انتشارها للعام الحالي محدود جدا، ولن تؤثر على محصول الزيتون، وذلك يعود لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من الطرق لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون، من بينها زراعة شجر الخروب الذي ينمو عليه نوع من الحشرات يعتبر قاتلا لذبابة ثمار الزيتون.