"المحامين العرب" ومنظمات أخرى يدعون لتشكيل تحالف شعبي عربي واسع لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

دعا اتحاد المحامين العرب، واتحادات ومنظمات عربية، اليوم الخميس، إلى تشكيل تحالف شعبي عربي واسع لدعم حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدين الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان الختامي الصادر عن اجتماع عقده اتحاد المحامين العرب، بمشاركة عدد من الاتحادات المهنية والمنظمات العربية عبر تقنية "زووم" لمناقشة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين، وفضح الممارسات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود في الأمم المتحدة لتوفير الحماية لحقوق الفلسطينيين.

‎كما طالب القمة العربية المقبلة بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، تمهيدا لمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بها.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى أن الاحتلال "الإسرائيلي" دأب على ارتكاب جرائمه على الشعب الفلسطيني، وشن اعتداءات عليه لتصفيته وتهويد أرضه ضاربًا بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وذلك بمرآى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا أمام هذه الجرائم الفظيعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان إسلام أبو العينين:" إن المنظمة تثمن دور اجتماع الاتحادات والمنظمات العربية، وتدعمها بالوثائق والتقارير الحقوقية التي ترصد الاعتداءات على الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية في فلسطين لحصر تلك الانتهاكات".

‎‎كما جدد نقيب المحامين في سوريا فراس فارس ضرورة تفويض الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لاتخاذ ما يلزم في شأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اجتماع المكتب الدائم للاتحاد (المقرر الشهر المقبل) سيشهد تقديم مقترحات تنفيذية لمواجهة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

‎وقال فارس:" أن الإدانات والبيانات لا تكفي لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الاحتلال".

‎بدوره، قال مسؤول العلاقات الثقافية بسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر إياد أبو الهنود:" إن قوة الاحتلال، "اسرائيل"، لا تزال تمارس انتهاكاتها وترويعها بحق الشعب الفلسطيني".‎