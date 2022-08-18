تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد على النايل سات 2022- تردد قناة فلسطين التعليمية 2022، قناة فلسطين التعليمية، يُعد السبب الأساسي التي ساهم في ظهور فكرة هذه القناة هو ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث أثرت بشكل كبير في حركة التعليم وسببت انتهاء في العام الدراسي لعام 2022، وأصبح الطلاب لا يذهبون إلى المدارس بشكل منتظم، وتهتم قناة فلسطين التعليمية ببث محتوي أكاديمي شامل لجميع الطلاب الفلسطينيين في ظل انتشار جائحة كورونا ، وتقدم Palestine Edu باقة مميزة من البرامج التعليمية للمراحل الدراسية المختلفة شمن الخطة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لذلك وحرصا من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد 2022 نايل سات، تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى على مدار الوقت عبر محركات قوقل لتردد قناة فلسطين التعليمية 2022 نايل سات.

تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد على النايل سات

قناة فلسطين التعليمية هي قناة فضائية تم إطلاق أول بث لها في 1 سبتمبر 2022، وهي قناة متخصصة في عرض البرامج التعليمية لمراحل التعليم المختلفة، وتم إطلاق هذه القناة استجابة لتعليمات وأوامر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك حتى تكون القناة مصدر لتوعية الطلاب بقضية الحرية والاستقلال ومساعدتهم في فهم المناهج الدراسية.

يُعد السبب الأساسي التي ساهم في ظهور فكرة هذه القناة هو ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث أثرت بشكل كبير في حركة التعليم وسببت انتهاء في العام الدراسي لعام 2022، وأصبح الطلاب لا يذهبون إلى المدارس بشكل منتظم.

قام المشرف العام على الإعلام الرسمي أحد عساف بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، وإطلاق هذه القناة المميزة لكي تكون عوناً للطلاب في جميع مراحلهم التعليمية المختلفة.

تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية Palestine

من المفترض أن تعرض قناة Palestine EDU العديد من البرامج التعليمية المختلفة على مدار اليوم، وأن توفر جدول يحتوي على جميع المواد الدراسية للفرق المختلفة، وأن يتم شرحها من خلال مجموعة من كبار المُعلمين الذين تم اختيارهم بعناية.

تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد 2022 علي الاقمار

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12688 (V) 27500 – 3/4 HD

نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 HD

عرب سات 11958 (H) 27500 – 3/4 HD

اسم القناة على قائمة القنوات “Palestine EDU“

تردد قناة فلسطين التعليمية نايل سات 2022

تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد على النايل سات 2022- تردد قناة فلسطين التعليمية 2022، واستقبال تردد فلسطين التعليمية على أجهزة الريسيفر يتم من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول عليها في غضون دقائق:

الضغط على زر menu من الريموت كنترول.

الدخول على الإعدادات Settings.

الدخول على التركيب أو التثبيت أو Installation.

اختيار التثبيت اليدوي أو Manual installation.

اختيار القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه.

كتابة تردد فلسطين التعليمية الجديد وباقي البيانات.

الضغط على موافق OK لبدأ البحث عن القناة.

ثم اضغط حفظ عملية البحث Save لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة فلسطين التعليمية الجديد نايل سات 2022