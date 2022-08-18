تراجع أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية

تراجع أسعار العملات الرقمية في الأسواق، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، وهي من الموضوعات التي تهم الملايين حول العالم وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان تراجع أسعار العملات الرقمية في الأسواق، آملين ان ينال المقال على إعجابكم.

أسعار العملات الرقمية اليوم

واصلت أسعار العملات الرقمية، تراجعها اليوم الخميس 18-8-2022، بقيادة بيتكوين إثر تحذيرات "المركزي الأمريكي".

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية، بنسبة 4.29% لتصل إلى 1.12 تريليون دولار، وسط تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 68.2 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم في الأسواق

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الخميس 18-8- 2022، بنسبة 4.2% ليصل إلى 23,377.6 دولار، ونزلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 447.00 مليار دولار.

أسعار باقي العملات الرقمية

سعر عملة إيثريوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.67% مسجلًا 1,839.88 دولار.

سعر بينانس كوين

وهبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.42% ليبلغ 306.8 دولار.

سعر عملة الريبل

وانخفض سعر عملة الريبل XRP نحو 1.12% ليسجل 0.3726 دولار.

سعر عملة كاردانو

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 3.45% إلى 0.5371 دولار.

سعر بولكادوت

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.97% ليصل إلى 8.47 دولار.

سعر دوجكوين

ونزل سعر دوجكوين DOGE بنحو 3.48% ليصل إلى مستويات 0.08052 دولار.

أسعار العملات الرقمية

جدير ذكره أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.