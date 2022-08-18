صحيفة عبرية: فيتنام تنوي شراء منظومات دفاعية من "إسرائيل"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يزور وفد من وزارة الدفاع الفيتنامية كيان الاحتلال الإسرائيلي، الشهر المقبل، بهدف شراء دفاعات جوية "إسرائيليىة".

وقالت صحيفة هأرتس العبرية:" إن الزيارة تأتي بهدف دفع صفقة أسلحة ستشتري فيتنام بموجبها ثلاثة منظومات دفاع جوي لصواريخ "باراك 8"، بمبلغ نصف مليار دولار".

وأضافت الصحيفة:" إن هذه الصفقة تعكر العلاقات بين شركتين حكوميتين "إسرائيليين"، هما "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة) والصناعات الجوية الصهيونية".

وكانت في العام 2015، اشترت فيتنام منظومات دفاعية من طراز "سبايدر" من صنع "رفائيل"، بمبلغ 600 مليون دولار.

ويُشار إلى أنه أجرت "رفائيل"، مؤخرا، اتصالات مع سلاح الجو الفيتنامي بهدف بيعه ثلاث منظومات "سبايدر" أخرى، لكن فيتنام لم تكن راضية من أداء "رفائيل" وقررت شراء منظومة "باراك 8" من الصناعات الجوية "الإسرائيلية".

وتتنافس الصناعات الجوية و"رفائيل" في بيع الصواريخ، فيما تتنافس هاتان الشركتان وشركة "إلبيت" على بيع طائرات من دون طيار.

جدير ذكره أن صاروخ "باراك 8" هي منظومة دفاع مضادة للطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار وصواريخ كروز موجهة عن بعد وصواريخ مضادة للسفن، وبالإمكان نصب هذه المنظومة في البر وعلى متن سفينة، وجرى تطوير هذه المنظومة بالشراكة مع الهند.