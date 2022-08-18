هل ينجح حكيم زياش بالانضمام لليونايتد؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض الرسمي للتعاقد مع لاعب تشلسي، الدولي المغربي حكيم زياش.

ويُشار إلى أنه بات اللاعب البالغ 29 عاما خارج حسابات مدربه الألماني توماس توخيل، الأمر الذي يجعل من رحيله مسألة وقت فقط.

وقالت "ذا صن": "إن مدرب "الشياطين الحمر"، إريك تين هاغ، طلب من إدارة الفريق تقديم عرض رسمي لزياش، بعدما لعب تحت قيادته حين كان في أياكس أمستردام الهولندي.

وأضافت :"أن إدارة "اليونايتد" مستعدة للتعاقد مع زياش شريطة أن يكون "المطلب المادي واقعي وليس مبالغا فيه".

من جهته، أوضح الصحفي الفرنسي نبيل جليط أن هاغ حدد "لاعب خط الوسط زياش كواحد من الأهداف ذات الأولوية للتعاقد معها".

وكان زياش انضم إلى "البلوز" عام 2020 قادما من أياكس، في صفقة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الدولي المغربي 83 مباراة مع تشلسي، سجلها خلالها 14 هدفا وصنع 10، كما ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروباع ام 2021.