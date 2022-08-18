وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح حاليا يكفي 3 أسابيع

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، أن مخزون القمح الموجود حاليا لا يكفي سوى لثلاثة أسابيع.

وكشف سلام في تصريح أنه اتخذ قرار وزاري بهدم الجزء الشمالي من الأهراءات وتدعيم الجزء الجنوبي، لافتا إلى أنه "إذا حصلت الحرب وأقفلت المرافئ، الشعب اللبناني سيجوع، ومخزون القمح الموجود حاليا لا يكفي سوى لثلاثة أسابيع".

وأكد أنه على تواصل كامل مع كافة القطاعات وخاصة مستوردي السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن وزارة الإقتصاد​ عليها واجبات أساسية في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الاتجاه إلى إقرار ​الدولار الجمركي​، وهو لا يطال كل السلع الغذائية والمواد الأساسية.

وذكر أنه كان يؤيد الرفع التدريجي للدولار الجمركي نظرا للتداعيات السلبية للرفع المفاجئ، موضحا أن "الدولار الجمركي من صلاحيات وزارة المال ومصرف لبنان، والقرار حوله سيكون بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".