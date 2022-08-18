ميسي ونيمار يتحالفان ضد مبابي.. فما السبب؟

تحالف لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي مع صديقه البرازيلي نيمار في محاولة للحد من سلطة الفرنسي الشاب كيليان مبابي داخل النادي، عقب سلسلة من المشاكل التي اندلعت بين الأخير ونيمار.

ويُشار إلى أنه عارض مبابي أن ينفذ نيمار ركلة الجزاء في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مونبلييه، ما أشعل شرارة الخلاف بين اللاعبين، بينما "فضّل" نيمار تغريدة تنتقد مبابي واحتكاره لركلات الجزاء.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية:" أن ميسي ونيمار باتا يشعران بخطورة تأثير مبابي على القرارات المهمة في النادي، ما دفعهما إلى تشكيل تحالف لمواجهة النجم الفرنسي الشاب، الذي مدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية خلال الصيف الجاري".

وكان قد تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه مبابي وهو يدفع نيمار بكتفه خلال المباراة الأخيرة من أجل أخذ الكرة منه لتسديد ركلة الجزاء الثانية، بعدما أضاع الركلة الأولى.

جدير ذكره أنه أشارت تقارير فرنسية في وقت سابق إلى أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان التخلص من البرازيلي نيمار الذي انتقل إلى الفريق صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.