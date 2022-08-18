ما السياسية التي يتبعها لابورتا لإعادة "ميسي" لبرشلونة؟

يتبع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني سياسة خاصة لإقناع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان بالعودة مجددا إلى النادي الكتالوني.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الحديث عن مستقبل ميسي سيكون مثار جدل طوال الأشهر المقبلة، لانتهاء تعاقده مع بي إس جي في صيف 2023، ورغبة البارسا في عودته مجددا آجلا أم عاجلا.



أشارت إلى أن (ليو) يركز حاليا في انطلاقة موسمه الثاني مع سان جيرمان والاستعداد بقوة لكأس العالم، ولا يبدو أنه سيتخذ أي قرار بشأن مستقبله قبل مونديال قطر.



ولفتت إلى أن النادي الباريسي ينوي تفعيل بند تجديد عقد ليونيل ميسي لموسم إضافي حتى صيف 2024، ولكن اللاعب لم يتحرك بعد نحو هذا المسار.



وختمت الصحيفة بأن لابورتا يريد أولا بناء جسور للتواصل مع ليونيل ميسي، ولكنه لم يبدأ بعد بل يريد استغلال عامل الوقت ليهدأ ميسي بشكل تام.



وبدا النجم الأرجنتيني غاضبا من مسؤولي البارسا بسبب عدم النجاح في تجديد عقده في صيف العام الماضي 2021 مما أجبره على الرحيل، وعدم تحقيق حلمه بالاعتزال وسط جدران كامب نو.