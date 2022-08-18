الأسير الباز يعلق إضرابه بعد وعودات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله

علق الأسير الشيخ يوسف الباز، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعودات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى:" أن الشيخ يوسف الباز (64 عامًا) من الداخل المحتل، يعلق إضرابه عن الطعام، بعد وعودات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله".

واستمر اضراب الأسير لمدة 6 أيام على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقاله، بعد أن ابقت مخابرات الاحتلال على اعتقاله رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.

يُشار إلى أنّ الباز من أراضي عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي.