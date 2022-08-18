محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير أبوجزر رغم انتهاء مدة محكوميته

مددت محكمة الناصرة العسكرية الصهيونية، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر من قطاع غزة حتى تاريخ 24/08/2022م.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" محكمة الناصرة العسكرية الصهيونية تمدد اعتقال الأسير المجاهد في حركة الجهاد الإسلامي أحمد جمعة سرحان أبو جزر من محافظة رفح؛ حتى تاريخ 24/08/2022م، لمحاكمته على قضية إعتداء على سجان".

ولفتت المهجة إلى أن اليوم هو الموعد المقررًا الإفراج عنه اليوم بعد إنهاء مدة محكوميته البالغة 18 عامًا.

يذكر أن الأسير أحمد أبو جزر ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وبتاريخ 19/11/2018م