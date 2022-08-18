طريقة عمل السماقية الفلسطينية الغزاوية خطوة بخطوة شهية ولذيذة، طريقة السماقية الفلسطينية خطوة بخطوة شهية ولذيذة، تعد السماقية من أهم الأكلات على مستوى فلسطين، فهي تحظى بإعجاب واهتمام عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى أنها تكثر في المناسبات السعيدة ك أيام قبل حلول الأعياد، وليالي الأفراح والمناسبات السعيدة، إلا أن هناك المئات منهم يقومون بطهيها في الأيام العادية، وذلك من أجل تذوق طعمها الشهي الذي يجذب الناس إليها، كونها تحتل اهتمام معظم البيوت والأسر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

طريقة عمل السماقية الغزاوية

ولأن الجميع في فلسطين يهتم بهذه الأكلة، نرفق لكم، طريقة عمل السماقية الفلسطينية الغزاوية خطوة بخطوة شهية ولذيذة، إذ إن لكل دولة أكلتها الشعبية التي تميزها، وواحدة من أشهر الأكلات الشعبية لدولة فلسطين وسوريا هي السماقية، وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة عمل السماقية الغزاوية، والتي تعد من أشهى أنواع الطعام التي تمنح أسرتك مذاق شهي، حتى يحظى كل ما يبحث عن طريقة عملها، بمشاهدة الخطوات خطوة خطوة.

بالفيديو طريقة عمل السماقية خطوة بخطوة

وبتعد السماقية من الاطباق الفلسطينية المشهورة وخاصة في غزة، ويبحث الناس عن، بالفيديو طريقة عمل السماقية خطوة بخطوة، وتقدم عادة في جميع المناسبات المهمة وخاصة اول يوم من ايام العيد وسبب تسميت الطبق بالسماقية هو لاحتوائه على السماق ويعد السماقية من الاطباق الغنية بالمواد الغذائية المفيدة من اللحم والسلق والحمص وسنرفق لكم طريقة عمل السماقية بطريقة شهية وخطوات بسيطة، ما على ربة المنزل سوى اتباعها فقط، كما إننا سنرفق فيديو توضيحي لطريقة لعملها.

مقادير وطريقة عمل السماقية الفلسطينية الغزاوية

ويهتم الفلسطينيون بالبحث عن، مقادير وطريقة عمل السماقية الفلسطينية الغزاوية، وسنرفق لكم مقادير عمل السماقية بعد أن وجدنا أن الناس تبحث عن هذه الأكلة الشهير على مستوى فلسطين وسوريا وبعض من الدول العربية، إذ إن الناس تبحث عن، طريقة عمل السماقية الفلسطينية الغزاوية خطوة بخطوة شهية ولذيذة، ونحضر:-

1 كيلو لحمة شقف

½ كيلو بصل متوسط الحجم

2 كوب ماء

3 كوب سلق مفروم

6 فص ثوم

1 كوب حمص مسلوق

½ كوب سماق حب

½ كوب طحين

½ كوب طحينة

½ كوب زيت

1 ملعقة صغيرة عين جرادة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات

طريقة التحضير

طريقة تحضير السماقية:

- نقطع البصل ونضعه في قدر كبير مع القليل من الزيت على نار قوية الى ان يذبل البصل

- نضيف اللحمة شقف الى البصل ونضيف فوقها الملح والبهارات والماء لمدة 20 دقيقة الى ان تنضج اللحمة قليلا

- نضيف الحمص الى اللحمة

- ونضيف السلق على دفعات مع الاستمرار في التحريك

- نضيف مكعب الماجي والثوم وعين جرادة الى خليط اللحمة والسلق والحمص

- في وعاء اخر نضع السماق ونغمره بالماء ونضعه على النار الى ان يغلي السماق ثم نتركه ليبرد ونصفيه من البذور

-نضيف الطحين الى شراب السماق مع الاستمرار في التحريك الى ان يمتزج جيدا ثم نضيفه الى خليط اللحم والسلق والحمص على دفعات ونتركها على نار هادئة الى ان يصبح القوام كثيفا

- نضيف الطحينة الى الخليط ونحرك جيدا نتركها بضع دقائق على نار هادئة

- نسكب السماقية في اطباق التقديم وتقدم ساخنة