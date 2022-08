ما سبب استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.. من هو طارق عامر ويكيبيديا، يبحث المصريون في هذه الآونة عن، أسباب استقالة محافظ البنك المصري المركزي طارق عامر قبل انتهاء ولايته رسميا، إذ إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل استقالته فوراً ودون أدنى تردد وفق وسائل الاعلام، وهو ما أثار التساؤلات أوساط المصريين عن سبب استقالة محافظ البنك المركزي، وقبول الاستقالة بهذا الشكل السريع والمفاجئ ودون إعطاء مهلة أخرى ليراجع حساباته من جديد.

ويبحث المصريون عن، ما سبب استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.. من هو طارق عامر ويكيبيديا، كونها أتت مفاجئة، دون تمهيد لهذا الرحيل المفاجئ، إذ إن الناس في الشارع المصري بدأت تساءل عن سبب هذه الاستقالة، ولماذا قبلها الرئيس المصري بهذه السرعة الكبيرة، وبعد أن لاحظنا بحثا كبيرا عبر على هذا الملف، ارتأينا أن نرفق لكم نحن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ويكيبيديا، وأسباب استقالته، ومن هو المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري.

BREAKING: Governor of the Central Bank of Egypt (CBE) Tarek Amer resigns and is appointed consultant to President Abdel Fatah al-Sisi #Egypt #breaking | #مصر #طارق_عامر pic.twitter.com/QpBi9ZEhkI

ويتساءل المصريون الآن عن، من هو محافظ البنك المركزي الجديد، والتكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول حسن عبد الله، الذي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة عامر، والمصرفي هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وتناولت الترشيحات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيراً جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ والذي أشارت المصادر إلى أن فرصته ضعيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين.

#Egypt 🇪🇬



President of the Central Bank of Egypt (#CBE) resigned, today, amidst expectations of another raise of interest rates!



👉He is being appointed as advisor to the president of the state, which is usually means he was forced to resign.#طارق_عامر #البنك_المركزى #مصر pic.twitter.com/pVeV4He1oV