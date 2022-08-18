جيش الاحتلال يزعم شن هجومًا ثالثًا على دولة مجاورة خلال العدوان الأخير على غزة

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، اليوم الخميس، أن قواته هاجمت هدفًا في منطقة جغرافية ثالثة خارج نطاق الحدود بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال كوخافي في مؤتمر لرؤساء "قسم التربية" في جيش الاحتلال، إن "قواته هاجمت دولة ثالثة خلال العملية ضد غزة منذ عشرة أيام، والتي تزامنت أيضًا مع حملة اعتقالات في الضفة الغربية، فيما قامت قواته بالدفاع عن ما قال عنها "باقي حدود البلاد"".

وأشار كوخافي وفق قناة "ريشت كان" العبرية، إلى أن "قواته أصابت تيسير الجعبري القيادي في الجهاد الإسلامي بدقة كبيرة، ونجحت في اغتياله بعملية جراحية دقيقة" على حد زعمه.

ويبدو أن كوخافي كان يشير إلى ضرب أهداف في سوريا كانت تحدثت وسائل إعلام سورية معارضة عن ضرب جيش الاحتلال لنقاط عسكرية على الحدود مع الجولان يتمركز فيها عناصر من حزب الله.