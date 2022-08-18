موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، تبحث جماهير كرة القدم الإسبانية، والأوروبية، في الوطن العربي والأوروبي عن، موعد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني للعام 2023، وذلك لأن هذه البطولة تضم أهم الفرق الإسبانية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، وهما الغريمين التقليديين على مر التاريخ، إذ إن مباراة الفريقين تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، ويبلغ عدد مشاهدي تلك المباراة نحو 800 مليون شخص حول العالم، لذلك ينتظر جمهور رة القدم بفارغ الصبر موعد بدء كأس السوبر الإسباني الجديد.

من هي الفرق المشاركة في السوبر الإسباني 2023

ويبحث محبو كرة القدم الإسبانية عن، موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، لاسيما وإنها تضم أهم الفرق الإسبانية، بل أهم فريقين على مستوى قارة أوروبا والعالم بشكل عام، وهما من أكثر الفريق العالمية التي تحظى باهتمام الجماهير ومتابعة لمبارياتهم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، من هي الفرق المشاركة في السوبر الإسباني 2023، حتى يكونوا على اطلاع وعلم بالفرق المشاركة في هذه المسابقة.

🚨 كأس السوبر الإسباني 2023 🇪🇸



ريال بيتيس 🆚 برشلونة

ريال مدريد 🆚 فالنسيا — FCB World (@forcabarca_ar) May 15, 2022

رسميـا كأس السوبر الاسباني |



سيُقام في السعودية للفترة من 11-15 شهر 2023/1 ، بمشاركة الأندية الأربعة :



- ريال مدريد ( بطل الدوري )

- برشلونة ( وصيف بطل الدوري )

- ريال بيتيس ( الفائز بكأس الملك )

- فالنسيا ( وصيف كأس الملك pic.twitter.com/ppY54nL4hH — عاشقة ريال مدريد (@Mn2ACLmcsTfRlqk) June 28, 2022

موعد السوبر الإسباني 2023

ويهتم عشاق كرة القدم الإسبانية في البحث عن، موعد السوبر الإسباني 2023، وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن المواعيد الرسمية لبداية ونهاية الموسم الكروي المقبل 2022-2023، وبأغلبية 83 صوتًا مؤيدًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، على التقويم الرسمي لمسابقات كرة القدم الرئيسية لموسم 2022-2023، إذ إن موعد نهائي السوبر الإسباني هذا العام هو يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، وسيجمع بين الفائزين من نصف النهائي.

🚨 عقب فوز بيتيس بكأس الملك ، سيواجه ريال مدريد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023. pic.twitter.com/x3wzoKkPax — RMC World (@RMC_AH7) April 23, 2022

الإعلان عن روزنامة الموسم الرياضي الاسباني ٢٣/٢٢ :



- الليغا : ستبدأ ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ (الجولة الأولى) ، وتنتهي ٤ يونيو ٢٠٢٣ (الجولة الأخيرة).



- كأس الملك : سيبدأ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتصفيات الأولية ، وينتهي بالنهائي ٢٩ أبريل ٢٠٢٣.



- السوبر الإسباني : ١١-١٥ يناير ٢٠٢٣ — Ole (@Ole_fb) May 30, 2022

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2022 – نصف النهائي

وأيضا يبحث عشاق الدوري الإسباني كرة القدم الإسبانية بشكل عام، جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2022 – نصف النهائي، حيث ستكون البداية بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني، وبعده بيوم سيواجه أتلتيكو مدريد أتلتيكو بلباو.

رسمياً : البارسا يضمن المركز الثاني ويشارك في السوبر الإسباني ٢٠٢٣ ❤️❤️❤️



ريال مدريد ٨٥

- برشلونه ٧٣

أتليتكو ٦٨

إشبيليه ٦٧



وهذه هي نفسها الفرق الاسبانية المشاركة في دوري الأبطال ٢٣/٢٢ — Ole (@Ole_fb) May 15, 2022

🚨🚨 رسميا : مواجهات السوبر الاسباني في السعودية في شهر يناير 2023 :

ريال مدريد x فالنسيا

ريال بيتيس x برشلونة

😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gmXSSvBhCs — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) May 16, 2022

القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني 2023

ويهتم أيضا جمهور كرة القدم في البحث عن، القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني 2023، والتي تنقل جميع أحداث الكرة الإسبانية، حيث يمكن لجمهور كرة القدم مباريات كأس السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشتها بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، لتشاهدوا بث مباشر مشوق لتلك المباريات.