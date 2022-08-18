موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:40 م
18 اغسطس 2022
موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023
اعلان اسفل صورة الخبر

موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، تبحث جماهير كرة القدم الإسبانية، والأوروبية، في الوطن العربي والأوروبي عن، موعد انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني للعام 2023، وذلك لأن هذه البطولة تضم أهم الفرق الإسبانية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، وهما الغريمين التقليديين على مر التاريخ، إذ إن مباراة الفريقين تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، ويبلغ عدد مشاهدي تلك المباراة نحو 800 مليون شخص حول العالم، لذلك ينتظر جمهور رة القدم بفارغ الصبر موعد بدء كأس السوبر الإسباني الجديد.

من هي الفرق المشاركة في السوبر الإسباني 2023

ويبحث محبو كرة القدم الإسبانية عن، موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، لاسيما وإنها تضم أهم الفرق الإسبانية، بل أهم فريقين على مستوى قارة أوروبا والعالم بشكل عام، وهما من أكثر الفريق العالمية التي تحظى باهتمام الجماهير ومتابعة لمبارياتهم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، من هي الفرق المشاركة في السوبر الإسباني 2023، حتى يكونوا على اطلاع وعلم بالفرق المشاركة في هذه المسابقة.

موعد السوبر الإسباني 2023

ويهتم عشاق كرة القدم الإسبانية في البحث عن، موعد السوبر الإسباني 2023، وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن المواعيد الرسمية لبداية ونهاية الموسم الكروي المقبل 2022-2023، وبأغلبية 83 صوتًا مؤيدًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، على التقويم الرسمي لمسابقات كرة القدم الرئيسية لموسم 2022-2023، إذ إن موعد نهائي السوبر الإسباني هذا العام هو يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، وسيجمع بين الفائزين من نصف النهائي.

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2022 – نصف النهائي

وأيضا يبحث عشاق الدوري الإسباني كرة القدم الإسبانية بشكل عام، جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2022 – نصف النهائي، حيث ستكون البداية بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني، وبعده بيوم سيواجه أتلتيكو مدريد أتلتيكو بلباو.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني 2023

ويهتم أيضا جمهور كرة القدم في البحث عن، القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني 2023، والتي تنقل جميع أحداث الكرة الإسبانية، حيث يمكن لجمهور كرة القدم مباريات كأس السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشتها بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول كأس السوبر الإسباني 2023، لتشاهدوا بث مباشر مشوق لتلك المباريات.

 

 

 

 

 

متعلقات