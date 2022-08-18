خلال استقبال الأسير صوافطة: القيادي عدنان يؤكد استمرار معركة الحرية

وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية إلى الأسير القيادي فراس صوافطة، مهنئاً باسم حركة الجهاد الإسلامي حريته وسلامته بعد قضاء 18 عامًا في سجون الاحتلال.

وبارك القيادي عدنان الدور البطولي لسرايا القدس، في التصدي لقوات الاحتلال، خلال معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها في قطاع غزة، مشيدًا بشهداء المعركة الذين لبوا نداء الواجب وعلى رأسهم القادة تيسير الجعبري وخالد منصور.

واستذكر عدنان الشهداء القادة من أبناء طوباس البطلة، القائد أيمن ضراغمة، والقائد كمال الطوباسي، والاستشهادية هبة ضراغمة، وأحمد ضراغمة، ومازن صوافطة، وصلاح صوافطة، وعاصم صوافطة، ومازن فقها، الذين رسموا طريق الحرية بدمائهم.

وقال عدنان، إن حركة الجهاد الإسلامي تدرك يقينًا أن معركتها في غزة جاءت تلبية لنداء الضفة التي قدمت شهداءها ومجاهديها على طريق القدس، مؤكدًا استمرار المعركة في الأرض المحتلة استكمالاً لمعركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد نظمت حفلآ مهيبآ على شرف حرية القيادي المجاهد فراس محمود صوافطة (39 عاماً)، وذلك عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد 18 عامًا من الأسر.

وشارك في الحفل جماهير شعبنا التي لبت نداء الواجب وفاءً للأسرى وحريتهم، إضافة إلى قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، ورفاق درب المجاهد فراس صوافطة.