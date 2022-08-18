عطايا يلتقي مشتاقي: معركة "وحدة الساحات" أفشلت أهداف العدو

استقبل ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، المستشار السياسي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرم الله مشتاقي، الذي نقل تبريكات سعادة السفير الإيراني مجتبى أماني بشهداء "الجهاد الإسلامي" والشهداء الذين ارتقوا في معركة "وحدة الساحات".

ووجه مشتاقي خلال استقبال عطايا له في مكتبه في بيروت، التحية إلى مجاهدي سرايا القدس، ومشيدًا بأداء السرايا في التصدي للعدوان الصهيوني الإجرامي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور "حركة الجهاد الإسلامي" في إدارة معركة "وحدة الساحات"، وجدارتها في قيادة المواجهة العسكرية ضد العدوان الهمجي على غزة، والرد على اغتيال الشهيد القائد تيسير الجعبري بقصف "تل أبيب" تثبيتًا لمعادلة حماية المقاومين من الاغتيال، ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وإفشال محاولاته بثّ الفتنة بين "الجهاد" وأبناء شعبنا الفلسطيني، ولا سيما في غزة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الدولية والإقليمية، والتأكيد على جاهزية محور المقاومة وقدرته على إفشال مشاريع الأعداء.