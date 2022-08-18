علاج جرثومة المعدة بالأعشاب – طريقة مجربة لعلاج جرثومة المعدة بالأعشاب- مع تزايد أعداد المصابين بجرثومه المعدة، وظهور أعراض مزعجة لجرثومة المعدة، يسأل كثيرون عن أهم أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، وطرق الوقاية من جرثومة المعدة، وكيفية علاج جرثومة المعدة بالأعشاب، حيث يبحث الناس عن طريقة مجربة لعلاج جرثومة المعدة بالثوم والزنجبيل والرمان.

علاج جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب وكذلك بالطرق الطبيعية مجرّب من قبل الكثيرين في شتى أنحاء العالم من الطب العشبي، وهو يعتبر مكملا في علاج جرثومة المعدة بالأدوية مما يجعل مدة علاج جرثومة المعدة لاتأخذ كثيرًا من الوقت، ومن طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب علاجها بالثوم وكذلك بالزنجبيل وكذلك بالرمان وهي طرق تخفف كثيرًا من اعراض جرثومة المعدة وآلامها.

جرثومه المعدة

جرثومة المعدة اسمها هيليكوباكتر بيلوري(بالإنجليزية: H. pylori) وهي بكتيريا على شكل حلزوني يمكن أن تتسبب في التهاب مزمن في البطانة الداخلية للمعدة (التهاب المعدة) وفي الاثني عشر (الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة) وتعتبر هذه البكتيريا أيضًا سببًا شائعًا لقرح المعدة في جميع أنحاء العالم.

عند دخول البكتريا الحلزونية إلى الجسم فإنها تهاجم بطانة المعدة، والتي تحمي المعدة من الحمض، وبمجرد أن تحدث البكتيريا تأثيرها يمكن أن يمر الحمض عبر البطانة، مسببًا قرحة المعدة أو النزف أو الالتهابات.

أعراض جرثومة المعدة

تؤدي الإصابة بهذا النوع من البكتيريا إلى قرحة المعدة، وتشمل اعراض جرثومة المعدة عدد من الاعراض مثل:

الألم في البطن، خاصة عندما تكون المعدة فارغة في الليل أو بعد ساعات قليلة من الوجبات وتناول الأدوية المضادة للحموضة قد يخفف من هذا الألم.

التجشؤ المفرط.

الشعور بالانتفاخ.

الغثيان.

حرقة في المعدة.

الحمى

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

مشاكل في البلع.

فقر الدم.

خروج دم مع البراز.

إذا استمرت أي من هذه الأعراض أو زادت عن الحد فمن الأفضل دائمًا زيارة الطبيب، وعند ملاحظة وجود دم أو لون أسود في البراز أو القيء يجب استشارة الطبيب على الفور.

أهم أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

يعتقد الأطباء أن اسباب الاصابة بجرثومة المعدة يكون بسبب الإجهاد أو الأطعمة الحارة أو التدخين أو عادات الحياة الأخرى، كما وجدوا أن الجراثيم أهم سبب لجرثومه المعده.

يمكن الاصابة بجرثومه المعده من الطعام أو الماء أو الأواني في البلدان التي تفتقر إلى المياه النظيفة أو شبكات الصرف الصحي الجيدة.

يمكن أيضًا الإصابة من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين.

يصاب العديد من الأشخاص بالبكتيريا الحلزونية أثناء الطفولة، ولكن يمكن للبالغين أيضًا الإصابة بها.

تعيش الجراثيم في الجسم لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

يمكن للمرء حماية نفسه من الإصابة بعدوى جرثومه المعده من خلال اتخاذ عدد من خطوات الحماية والوقاية والتي يتخذها عادة لإبعاد الجراثيم الأخرى:

غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله مع تعليم الأطفال أن يفعلوا نفس الشيء.

تجنب الطعام أو الماء غير النظيف.

عدم تناول الأطعمة النيئة.

تجنب الطعام الذي يقدمه أشخاص تعلم أنهم لايهتمون بغسل أيديهم.

مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة

يمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية إلى تقرحات هضمية، هذه التقرحات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة. وتشمل:

النزيف الداخلي والذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة الهضمية الأوعية الدموية.

الانسداد، الذي يمكن أن يحدث عندما يمنع شيء ما مثل الورم الطعام من مغادرة المعدة.

الانثقاب، والذي يمكن أن يحدث عندما تخترق القرحة جدار المعدة.

التهاب الصفاق، وهو التهاب في بطانة تجويف البطن.

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب

بجانب علاج جرثومة المعدة بالادوية يرى الأطباء أن علاج جرثومة المعدة بالاعشاب له دور داعم في عملية العلاج، مما يحسن من الشعور بآلام اعراض جرثومة المعدة وتحسين الاستجابة للعلاج، ومن طرق علاج جرثومة المعدة بالاعشاب مايلي:

علاج جرثومة المعدة بالثوم

أثبتت التجارب في المختبر أن نمو البكتيريا الحلزونية يمكن تثبيطه بواسطة مستخلصات الثوم، وتشير الدراسات إلى أن تناول الثوم بانتظام يحمي من عدوى الملوية البوابية كما يُخفض من خطر الإصابة بسرطان المعدة، علاج جرثومة المعدة بالثوم جاء لاحتواء الثوم على الكثير من المركبات الحيوية الطبيعية التي جعلته مناسبًا للعلاج بجانب الادوية مما يقلل مدة علاج جرثومة المعدة بشكل كبير.

علاج جرثومة المعدة بالزنجبيل

علاج جرثومة المعدة بالاعشاب يوفر تأثيرًا مضادا على البكتريا وكذلك تأثيرًا وقائيًا، وقد وجد العلماء أن علاج جرثومة المعدة بالزنجبيل يوفر تأثيرات مثبطة على نمو البكتيريا الحلزونية، كما لاحظ الباحثون أن مستخلص الزنجبيل يعمل على منع وعلاج العدوى والالتهابات الناجمة عن الملوية البوابية.

علاج جرثومة المعدة بالرمان

علاج جرثومة المعدة بالرمان جاء لما للرمان من فوائد تعزز الصحة بسبب مكونات البوليفينول، وقد أظهرت الدراسات النشاط المضاد للميكروبات والبكتريا المنقولة عن طريق الغذاء للمستخلصات المائية والعضوية لمكونات الرمان.

علاج جرثومة المعدة بالثوم وكذلك بالزنجيل وكذلك بالرمان من اهم طرق التداوي بالاعشاب التي تؤتي ثمارها سريعًا في علاج جرثومة المعدة، هذا بالإضافة إلى أن هناك علاج جرثومة المعدة بالاعشاب مجرب على مر العقود وقد نصحت به الدراسات أيضًا وقد أثبت فعاليته.

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب مجرب

الشاي الاخضر : وهو أحد الطرق التي تستحدم في علاج جرثومة المعدة بالاعشاب وهو مجرب من قبل الكثيرين، وهو واحد من أكثر المشروبات الصحية التي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، وقد وُجد أنه يقلل من عدد البكتيريا ودرجة التهاب المعدة في الفئران المصابة بالبكتيريا.

جذر عرق السوس: علاج جرثومة المعدة بالاعشاب مجرب وطبيعي وشائع لقرحة المعدة، وهو يحارب البكتيريا الحلزونية، لا يقتلها بشكل مباشر وإنما يمنعها من الالتصاق بجدران الخلايا.

البروبيوتيك: يساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والضارة، ويؤدي تناول البروبيوتيك إلى تجديد البكتيريا المفيدة التي يقتلها المضاد الحيوي أثناء العلاج.

علاج جرثومة المعدة بالاعشاب مجرب من قبل كثيرين، وقد أجدى نفعًا لكل من استخدمه في علاج مشاكل المعدة ومن ضمنها جرثومه المعده وقرحة المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالطرق الطبيعية

أجرى الباحثون مجموعة من الدراسات حول علاج جرثومة المعدة بالطرق الطبيعية وكذلك بالأعشاب وقد كان العلاج بالطرق الطبيعية كما يلي:

العسل: يجد الأشخاص المصابون علاج جرثومة المعدة بالطرق الطبيعية مفيدًا خاصة بالعسل، فالعسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، وقد استخدمه الناس كدواء منذ العصور القديمة، فقد وُجد أنه يثبط نمو بكتيريا الملوية البوابية.

الصبار: علاج عشبي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وفي إحدى الدراسات وُجد أن جل الصبار كان فعالًا في تثبيط نمو سلالات H. pylori وقتلها، وهذا يشير إلى أن الصبار يمكن أن يكون فعالًا ضد عدوى البكتريا الحلزونية عند استخدامه مع المضادات الحيوية.

براعم البروكلي: ثبت أن السلفورافان والموجود بكثرة في براعم البروكلي يقتل بكتيريا الملوية البوابية، ويقلل من التهاب المعدة في الفئران المصابة بالبكتيريا الحلزونية.

الحليب: أظهر اللاكتوفيرين، وهو بروتين سكري موجود في حليب الأبقار، نشاطًا مثبطًا ضد جرثومة المعدة، ففي دراسة استخدمت مزيج من المضادات الحيوية واللاكتوفيرين، كانت النتيجة 100 في المئة من معدل القضاء على البكتيريا.

علاج جرثومة المعدة بالادوية

علاج جرثومة المعدة بالادوية يتضمن مزيج من مضادات حيوية مختلفة، مع استخدام دواء آخر يعمل على تقليل حمض المعدة، فخفض حمض المعدة يساعد المضادات الحيوية على العمل بشكل أكثر فعالية، وتتضمن الأدوية المستخدمة في علاج جرثومة المعدة بالادوية :

الكلاريثروميسين.

مثبطات مضخة البروتون (PPI) مثل، lansoprazole -Prevacid- esomeprazole -Nexium- pantoprazole- Protonix- rabeprazole – AcipHex>

ميترونيدازول (لمدة 7 إلى 14 يومًا).

أموكسيسيلين (لمدة 7 إلى 14 يومًا).

قد يختلف العلاج اعتمادًا على التاريخ الطبي للمريض وإذا كان لديه حساسية تجاه أي من هذه الأدوية.

مدة علاج جرثومة المعدة

وعند المعاناة من اعراض جرثومة المعدة فإنه يمكن أن تكون مدة علاج جرثومة المعدة تستمر أربعة أسابيع على الأقل من انتهاء علاج جرثومة المعدة بالادوية، وتختلف هذه المدة اعتمادًا على عمر المريض والمشكلات الطبية الأخرى التي يعاني منها.

علاج جرثومة المعدة بالاعشاب والطرق الطبيعية يلجأ له الكثيرون مع معاناتهم مع جرثومه المعده، وبالرغم من أنه يمكن علاج جرثومة المعدة بالادوية، إلا أن الأدوية لا تقضي على البكتريا الحلزونية بشكل كامل مما يجعل الاعشاب والطرق الطبيعية أمرًا ضروريًا بجانب العلاج حتى يؤتي ثماره ويقلل مدة علاج جرثومة المعدة بشكل كبير.