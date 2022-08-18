وزير تعليم الأردن يوضح سبب عدم وجود علامة 100% في التوجيهي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 ص
18 اغسطس 2022
نتائج الثانوية العامة التوجيهي الاردن 2022.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن هذا العام حدث تغيير في نمط الاسئلة من خلال تقليل أسئلة الاختيار من متعدد وزيادة الاسئلة الانشائية ما أدى إلى عدم وجود علامة 100%.

وأضاف عويس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة وأوائل المملكة في امتحان الثانوية، الخميس، أن العلامة يجب أن تكون مبنية على الجهد وفهم الطالب، مشيرا إلى أنه في سنوات سابقة كان سؤال الإنشاء موضوعي ما أدى إلى وجود علامات 100%.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اعلن اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة في الاردن خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام 2022/ الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع ، حيث اعلن وزير التربية ان نسبة النجاح في امتحان التوجيهي 63.1%.

 

متعلقات