وزير تعليم الأردن يوضح سبب عدم وجود علامة 100% في التوجيهي

قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن هذا العام حدث تغيير في نمط الاسئلة من خلال تقليل أسئلة الاختيار من متعدد وزيادة الاسئلة الانشائية ما أدى إلى عدم وجود علامة 100%.

وأضاف عويس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة وأوائل المملكة في امتحان الثانوية، الخميس، أن العلامة يجب أن تكون مبنية على الجهد وفهم الطالب، مشيرا إلى أنه في سنوات سابقة كان سؤال الإنشاء موضوعي ما أدى إلى وجود علامات 100%.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اعلن اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة في الاردن خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام 2022/ الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع ، حيث اعلن وزير التربية ان نسبة النجاح في امتحان التوجيهي 63.1%.