رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أغسطس 8/2022

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022 ، لاتزال اخبار المنحة القطرية تأخذ اهتمام كبير من المواطنين في قطاع غزة ، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار المفوض عليهم من 15 عاماً ، لتكون المنحة القطرية جزء من الاموال التي يتم صرفها للفقراء في غزة وخاصة في ظل الظروف الصعبة ، وكالة فلسطين اليوم تتابع رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022

المنحة القطرية تبدأ لحظة بدا ارسال الامم المتحدة رسائل لكافة المستفيدين بموعد الصرف ومكان الصرف ، وتتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز ومخزن ، تسهيلا لعملية التوزيع.







المنحة القطرية الـ100 دولار تصرف منذ عدة اشهر بقيمة 3.10 شيقلاً بالرغم من الارتفاع الذي طرا على سعر صرف الدولار الذي وصل لـ3.45 وأكثر .

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022

موعد ورابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022

هل هناك اسماء جديدة للمنحة القطرية خلال شهر 8أغسطس 2022

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022

وزارة التنمية الاجتماعية ترفض ان تكون هناك أي اسماء اضافية على المنحة القطرية ، الا ان وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أكدت على لسان المتحدثة باسمها عزيزة الكحلوت أن الأشخاص الذين يحصلون على تصريح عمل فعال في إسرائيل يتم رفعهم من المنحة القطرية.

وشددت الكحلوت "كل من يثبت أن له مصدر دخل يتم رفعه من المنحة القطرية".

وقالت الكحلوت إن "الوزارة تقوم بإرسال كشوفات الأسماء للمستفيدين من المنحة للجنة القطرية والتي بدورها ترسلها للأمم المتحدة، حيث تقوم الأخيرة بفلترة الأسماء واعادتها دون ابداء أي أسباب لإزالة او إضافة أي اسم، ونؤكد ان الوزارة ليس لها أي دور في ذلك".

من المقرر أن تستمر دولة قطر في تقديم المساعدات المالية، لعشرات آلاف الأسر المعوزة في قطاع غزة، وكذلك دفع تكاليف مشاريع حيوية أخرى خلال فترة العام الجاري، على غرار الأعوام الثلاثة الماضية، بعد قرار تجديد المنحة المالية الكبيرة، ما يترك أثرا كبيرا لدى السكان المحاصرين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022 –اسماء جديدة

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، ع أعلن ن اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والمقدرة بـ 360 مليون دولار سنويا.

وقال العمادي إنه تم اعتماد المنحة القطرية من جديد، والتي تشمل تغطية تكاليف وقود محطة توليد الكهرباء، وكذلك مبلغ الـ100 دولار التي تصرف شهريا للأسر المتعففة والفقيرة، ومشاريع أخرى تنفذها دولة قطر في غزة.

ومنذ شهر نوفمبر من العام 2018، تدفع دولة قطر مساعدات مالية شهرية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة، في إطار السعي للمساهمة في تخفيف الوضع الاقتصادي الصعب.





رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022 –اسماء جديدة

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية..