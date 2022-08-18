بالصور بالأسماء : أوائل طلبة التوجيهي الثانوية العامة في الأردن 2022



بالأسماء : اوائل طلبة التوجيهي الثانوية العامة في الأردن 2022 أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس اليوم الخميس 28/8/2022 ، عن اسماء اوائل الثانوية العامة التوجيهي في الاردن 2022 ، حيث اعلن ان الأول على توجيهي الأردن 2022 أن نسبة النجاح بالفرع العلمي لهذه العام كانت أعلى من العام الماضي، بالأسماء : اوائل طلبة التوجيهي الثانوية العامة في الأردن 2022

بالأسماء : اوائل طلبة التوجيهي الثانوية العامة في الأردن 2022

وبين أن الطالبة لين المومني حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة من الفرع العلمي بمعدل 99.9%، فيما حصلت الطالبة لين علاء حسين على المركز الأول على مستوى المملكة الفرع الأدبي بمعدل 99.7%.

موقع توجيهي الأردن 2022 – رابط نتائج التوجيهي 2022 في الأردن طالع نتيجة الثانوية العامة بالأسماء

وبين أن الطالبة لين المومني حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة من الفرع العلمي بمعدل 99.9%، فيما حصلت الطالبة لين علاء حسين على المركز الأول على مستوى المملكة الفرع الأدبي بمعدل 99.7%.











وحصلت الطالبة راية عليان على المركز الثاني على مستوى المملكة في الفرع الأدبي حصلت على معدل 99.5%.

وحصل محمد الخطيب على معدل 98.1% الفرع الصناعي، فيما حصلت الطالبة أسماء أبو العروق على معدل 98.15% الفرع الزراعي.

كما حصل الطالب محمد عامر يعقوب على معدل 98.45 على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الفندقي، فيما حصلت الطالبة الطالبة فرح نشوان حصلت على معدل 99.1% على الأول على مستوى المملكة في الفرع الاقتصاد المنزلي.

بالأسماء : اوائل طلبة التوجيهي الثانوية العامة في الأردن 2022

منح طلبة توجيهي انتقلوا إلى رحمة الله شهادة الثانوية العامة

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، منح طلبة توجيهي انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، شهادة الثانوية العامة.

وقال عويس في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام 2022 ونسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع، إن الطلبة الذين منحتهم الوزارة شهادة الثانوية العامة، فارقوا الحياة وأن منحهم شهادة الثانوية جاء وفاء من الوزارة لأرواحهم، هم:

- عامر ناصر حسن أبو الرب

- أمير فالح سالم السعود

- رهف خالد زعل عقيل

- سليمان عليان سليمان العقرباوي

- مختار محمد عبد الله عبد الغني

- الزهراء علي مصطفى الفقهاء