رابط أسماء نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022 –أوائل الثانوية العامة التوجيهي في الأردن، اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام 2022/ الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع ، حيث اعلن وزير التربية ان نسبة النجاح في امتحان التوجيهي 63.1% ، وكالة فلسطين اليوم تتابع نشر رابط اسماء نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022 –اوائل الثانوية العامة التوجيهي في الاردن.

رابط أسماء نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022 –أوائل الثانوية العامة في الأردن

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام 2022/ الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.

رابط اسماء نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022 –اوائل الثانوية العامة في الاردن

وزير التربية: 116,773 طالبا نجحوا بامتحانات الثانوية العامة

نسبة النجاح في امتحان التوجيهي 63.1%

نسبة النجاح بالفرع العلمي 73.9% والفرع الأدبي 53.9%

نسبة النجاح لدى الفرع العلمي في الدراسة الخاصة 76.7 في المئة

نسبة النجاح لدى الفرع الأدبي في الدراسة الخاصة 61.1 في المئة

الفرع العلمي كانت نسبة النجاح فيه أعلى من العام الماضي

رابط اسماء نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022 –اوائل الثانوية العامة في الاردن

الأول على المملكة في الفرع العلمي الطالبة لين المومني وحصلت على معدل 99.9

الأول على المملكة الطالبة لين علاء حسين في الفرع الأدبي حصلت على معدل 99.7

الثاني على المملكة في الفرع الأدبي الطالبة راية عليان حصلت على معدل 99.5

الأول على المملكة في الفرع الصناعي الطالب محمد الخطيب حصل على معدل 98.1

الأول على المملكة في الفرع الزراعي الطالبة أسماء أبو العروق حصلت على 98.15

الأول على المملكة في الفرع الفندقي محمد عامر يعقوب وحصل على معدل 98.45

الأول على المملكة في الفرع الاقتصاد المنزلي الطالبة فرح نشوان حصلت على معدل 99.1

رابط أسماء نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022 –أوائل الثانوية العامة في الأردن

موقع توجيهي الأردن 2022 – رابط نتائج التوجيهي 2022 في الأردن طالع نتيجة الثانوية العامة بالأسماء، تشهد المملكة الأردنية اليوم الخميس حدثًا تاريخيًا وطنيًا بامتياز إذ سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بشكل رسمي، لتنتهي مرحلة مفصلية للطلبة في حياتهم حيث سينتقل الناجحين إلى مرحلة جديدة في حياتهم العلمية والعملية.

عمليات البحث في المملكة الأردنية عن بعض العبارات والكلمات المهمة بشان نتائج التوجيهي، حيث بحث الكثير من الطلبة وأهاليهم على رابط نتائج توجيهي 2022 في الأردن، إضافة إلى موقع التربية والتعليم للتعرف على أسماء الناجحين في التوجيهي والمعدل العام الذي حصل عليه الطالب.

موعد نتائج توجيهي الأردن 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن حددت موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 في جميع مناطق المملكة وذلك من خلال البحث عبر رقم الجلوس لجميع المحافظات، إذ أن المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم ستبدأ في تمام الساعة العاشرة (10:00) من صباح يوم الخميس 18 أغسطس.

موقع توجيهي الأردن 2022 – رابط نتائج التوجيهي 2022 في الأردن طالع نتيجة الثانوية الأسماء.png

رابط اسماء نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022 –اوائل الثانوية العامة في الاردن

نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التوجيهي في الأردن 2022

حدد وزارة التربية والتعليم الأردن رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 للحصول على نتائج الثانوية العامة الأردن حسب رقم الجلوس وهو الموقع الرسمي لها، وموقع توجيهي جو ويتم استخراج نتيجة التوجيهي من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط اسماء نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022 –اوائل الثانوية العامة في الاردن

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني اضغط هنا

يجب أن يقوم الطالب بالنقر على نتائج الثانوية العامة 2022.

إدخال كافة البيانات المطلوبة اسم الطالب ورقم الجلوس بشكلٍ صحيح.

ثم يقوم الطالب بالضغط على زر عرض النتيجة.