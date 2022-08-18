الصين تحـذر "إسرائيل".. والسبب أمريكـا..!

وجهت الصين "رسالة تحذيرية شديدة اللهجة" إلى حكومة العدو "الإسرائيلي"، حذرت خلالها تل أبيب من الرضوخ للضغوط الأميركية، والإضرار بالعلاقات مع السلطات في بكين، وذلك بحسب ما كشف موقع "واللا" العبري، مساء أمس الأربعاء.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين في خارجية العدو (لم يسمهم)، بأن الدبلوماسي الصيني، ليو جينشاو، الذي يرأس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي، وهو منصب برتبة وزير، سلم الرسالة التحذيرية الصينية إلى سفيرة كيان العدو في بكين، إيريت بن آبا، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة خارجية العدو إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها "إسرائيل" مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين، بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والصين".

وشدد المسؤول الصيني، بحسب ما نقل "واللا" عن مسؤولين مطلعين في الخارجية "الإسرائيلية"، على أن العلاقات الصينية الإسرائيلية وصلت إلى "نقطة اختبار حرجة"، وأضاف أنه يأمل ألا تنحاز "إسرائيل" للسياسة الأميركية تجاه الصين.

وشدد المسؤول خلال حديثه مع السفيرة الإسرائيلية على أنه "إذا أساءت "إسرائيل" في التعامل مع الصين بسبب الضغط الخارجي، فسيكون ذلك قرارا سياسيا "إسرائيليا" خاطئا"، فيما أشار التقرير إلى ازدياد مواقف الصين التي توجه إدانات "لإسرائيل"، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.