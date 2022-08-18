"حسين الشيخ" يعلّق على إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية برام الله..!

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل.

وأضاف الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".

وأغلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددًا من المؤسسات الحقوقية والأهلية، كما استولت على محتوياتها عقب اقتحام مدينة رام الله.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير جيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية"، بزعم "تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.