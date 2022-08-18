القيادي عدنان : اقتحام المؤسسات الحقوقية عربدة صهيونية وتدلل على تخبطه

أدان القيادي المحرر خضر عدنان اليوم الخميس 18/8/2022 ، عدوان الاحتلال واقتحامه المؤسسات الحقوقية والإنسانية والأهلية في رام الله، مؤكداً على الوقوف معهم ومساندتهم في وجه الاحتلال الذي يستهدف كل مكونات شعبنا.

واعتبر القيادي عدنان تعقيباً على اقتحام الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله أن اقتحام قوات الاحتلال عدداً من المؤسسات في رام الله وإغلاقها والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنياتها عربدة صهيونية تأتي في سياق العدوان على شعبنا.

وقال "الاحتلال يؤكد كل يوم حربه على كل من يرفضه ما يدلل على ضعفه وتخبطه في ظل صمود شعبنا، ومبيناً على أن المواجهة ليست مقتصرة على المقاومة المسلحة.

وبين أن مساس الاحتلال بمؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في رام الله يجب أن يواجه من كل الأحرار، وأن تكون هناك موقف جدي وحقيقي من كل المستويات.

وشدد على أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني الإرهابي وصم مؤسسات شعبنا وقواه الحرة والمقاومة بالإرهاب، لأن ممارساته اليومية من القتل والاعتقال والمداهمة والهدم ومصادرة الأراضي تؤكد ارهابيته بحق شعبنا.