"المجاهدين" تنعى شهيد نابلس وتؤكد أن الاشتباك والمواجهة هو طريق الخلاص من الاحتلال

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، أن طريق الاشتباك والمواجهة الذي يسطره المقاومون الأبطال الذين يتصدون لقطعان المغتصبين الصهاينة في نابلس شمال الضفة هو السبيل للخلاص الشامل من الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إننا إذ ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء نابلس الأبية ونسأل الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، لنؤكد أن دماء الشهداء ترسم طريق التحرير وتنير درب المجاهدين إلى المدينة المقدسة وكل فلسطين".

وأضافت: "هذا الفعل المقاوم البطولي من رجال نابلس الثورة والتحدي يثبت أن في الضفة رجال يحفظون وصية الشهداء ويحافظون على المسار الصحيح للحالة الثورية المتصاعدة في الضفة".

ودعت، رجال الضفة الحرة التي تمثل مخزوناً استراتيجياً نابضاً بالثورة والمقاومة الى تصاعد المقاومة التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في كل مناطق تواجدهم.

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، الليلة الماضية استهدف قوات الاحتلال وآلياته في محيط قبر يوسف بصليات مباشرة ومكثفة.

وقالت كتيبة نابلس في تصريح مقتضب: "ســ11:00 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لقوات وآليات الاحتلال في شارع عمان بصليات مكثفة من الرصاص من عدة محاور وإصابتها بشكل مباشر".

واستشهد شاب فلسطيني بعد منتصف الليلة متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قبر يوسف بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشهيد كان قد أصيب بجراح خطيرة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، ونقل إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أن المحاولات باءت بالفشل.