إصابات بالرصاص و الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

واستشهد شاب فلسطيني بعد منتصف الليلة الماضية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قبر يوسف بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.