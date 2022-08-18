اللواء أبو بكر يدين اقتحام الاحتلال للمؤسسات الحقوقية والأهلية برام الله

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إقدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة وفجر اليوم الخميس 18/8/2022، على اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله بالضفة المحتلة، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الإلكترونية فيها.

وبين اللواء أبو بكر أن الاقتحام والإغلاق طال مقرات المؤسسات الحقوقية والأهلية الست في رام الله، والتي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في وقت سابق أنها "منظمات إرهابية" هي: (الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية).

وقال اللواء أبو بكر " هذه الهمجية والتي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود وثباب الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة ".

وأضاف اللواء أبو بكر " وتأتي هذه الممارسات اللاأخلاقية واللا إنسانية كرسالة لبايدن والسياسة الأمريكية، التي تعمل بانحياز كامل مع منظومة الاحتلال الحاقدة، وأن الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحاته في مدينة بيت لحم، تتلقى الرد الحقيقي بالاقتحام الذي شهدته المؤسسات في رام الله قبل ساعات قليلة ".

وطالب اللواء أبو بكر المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والأهلية والمدنية في كل أنحاء العالم، بالتحرك الفوري للجم هذا الاحتلال وإيقافه عن هذا التطرف، وإرساء الدعم والمساندة والتضامن مع هذه المؤسسات ومع الشعب الفلسطيني الأعزل.