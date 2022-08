فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، حدث مأساوي في الجزائر، هو نشوب حرائق ضخمة في الغابات منذ يومين أودت بحياة العديد من الأشخاص، ودمرت مئات المنازل وتسببت في تشريد آلاف العائلات في المناطق التي حدث فيها الكارثة الإنسانية، وما يزيد الطين بلة إن هذه الحرائق لا تزال تتمدد وتلتهم المنازل وتشرد المزيد من الناس، ولم يتم السيرة عليها حتى اللحظة، بسبب ضخامتها والاستمرار في تمددها ومواصلة التهام الأشجار والمنازل وكل ما يعترض طريقها.

ويبحث الناس في الوطن العربي عن، فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، كون المناظر رهيبة، فهي تعد كارثة إنسانية لحقت بالجزائر، كما إنها تعد أيضا كارثة بيئية، وإن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المادية والبشرية، ويتساءل الناس في الجزائر عن، ما هو سبب حريق الجزائر، وهو ما سترفقه لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة التي سننشرها فور الانتهاء من كتابتها.

وأعلنت الجزائر عن خسائر بشرية، إذ إن الحرائق أودت بحياة نحو 26 شخصاً إضافة إلى المزيد من الإصابات والخسائر المادية، ومن هول المناظر، يبحث الناس في الجزائر والوطن العربي عن، أسباب حرائق الغابات في الجزائر، كونها امتدت حرائق الغابات في الجزائر إلى 13 ولاية، منذ أمس الأربعاء، بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

#Algeria #Algerie : At least 26 people killed in terrifying scenes of forest fires raging in the north #حرائق_الغابات #الجزائر #سوق_هراس pic.twitter.com/RT9ByWa0BL