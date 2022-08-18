فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، حدث مأساوي في الجزائر، هو نشوب حرائق ضخمة في الغابات منذ يومين أودت بحياة العديد من الأشخاص، ودمرت مئات المنازل وتسببت في تشريد آلاف العائلات في المناطق التي حدث فيها الكارثة الإنسانية، وما يزيد الطين بلة إن هذه الحرائق لا تزال تتمدد وتلتهم المنازل وتشرد المزيد من الناس، ولم يتم السيرة عليها حتى اللحظة، بسبب ضخامتها والاستمرار في تمددها ومواصلة التهام الأشجار والمنازل وكل ما يعترض طريقها.

ما هو سبب حريق الجزائر

ويبحث الناس في الوطن العربي عن، فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، كون المناظر رهيبة، فهي تعد كارثة إنسانية لحقت بالجزائر، كما إنها تعد أيضا كارثة بيئية، وإن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المادية والبشرية، ويتساءل الناس في الجزائر عن، ما هو سبب حريق الجزائر، وهو ما سترفقه لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة التي سننشرها فور الانتهاء من كتابتها.

حراس (الغابات) في الجزائر يحرقون (الغابات) والإبتسامة على وجوههم،ومواطن يوثق بهاتفه الواقعة، فنعم الحراس ونعم الحراسة.

(حرائق 2020-2021).

وطبعا سيجيبني بعض الجزائريين ويقولون (المهم يوسف بلايلي سجل عليكم هدف في كأس العرب)(بواسين اليدين)(تقرير المصير) وغيرها من الإجابات... pic.twitter.com/o7iRJtZu3U — abuOmar_أبو عمر (@al___charif) August 14, 2022

👇👇



اللهم إنا عاجزون ولا نملك سوى الدعاء

ف كن مع إخواننا ولا تكن عليهم

اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل هذه الحرائق بردا وسلاما على الجزائر ياااارب 🤲 😢

اللهم أغثنا

اللهم أغثنا

اللهم أغثنا #الجزاير#حرائق_الغابات

pic.twitter.com/pIpubR44DR — 🇩🇿 زياد طارق ⁦⁦⁦ 🇵🇸⁩ (@Ziad1Tariq) August 17, 2022

أسباب حرائق الغابات في الجزائر

وأعلنت الجزائر عن خسائر بشرية، إذ إن الحرائق أودت بحياة نحو 26 شخصاً إضافة إلى المزيد من الإصابات والخسائر المادية، ومن هول المناظر، يبحث الناس في الجزائر والوطن العربي عن، أسباب حرائق الغابات في الجزائر، كونها امتدت حرائق الغابات في الجزائر إلى 13 ولاية، منذ أمس الأربعاء، بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

🔴إيراڨن الجميلة تحترق 💔😭

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم#جيجل#حرائق_الجزائر pic.twitter.com/RQqgEtXexA — Sali Rosa (@hmsalrwh22) August 17, 2022

أضرار حرائق الغابات في الجزائر

ويبحث الناس حاليا عن، أضرار حرائق الغابات في الجزائر، كون المناظر مخيفة، من وتستمر بالتهام كل ما يقابلها ويعترض طريقها، إذ إن أشار وزير الداخلية إلى إجلاء 350 عائلة في ولاية سوق أهراس، بسبب الحرائق، وتم نشر 700 عنصر من هيئة الدفاع المدني، ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق شرق البلاد، من جانبه، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق، مؤكدًا وقوف الدولة ومختلف المصالح لإخماد الحرائق، الحرائق الحالية أثارت العديد من المخاوف من تكرار سيناريو صيف 2021، عندما التهمت النيران مساحات ضخمة من الغابات في الجزائر، وتسببت في مصرع قرابة 70 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، لذلك يبحث الناس عن، فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر.