فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
18 اغسطس 2022
فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر
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فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، حدث مأساوي في الجزائر، هو نشوب حرائق ضخمة في الغابات منذ يومين أودت بحياة العديد من الأشخاص، ودمرت مئات المنازل وتسببت في تشريد آلاف العائلات في المناطق التي حدث فيها الكارثة الإنسانية، وما يزيد الطين بلة إن هذه الحرائق لا تزال تتمدد وتلتهم المنازل وتشرد المزيد من الناس، ولم يتم السيرة عليها حتى اللحظة، بسبب ضخامتها والاستمرار في تمددها ومواصلة التهام الأشجار والمنازل وكل ما يعترض طريقها.

ما هو سبب حريق الجزائر

ويبحث الناس في الوطن العربي عن، فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، كون المناظر رهيبة، فهي تعد كارثة إنسانية لحقت بالجزائر، كما إنها تعد أيضا كارثة بيئية، وإن عدم السيطرة عليها سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المادية والبشرية، ويتساءل الناس في الجزائر عن، ما هو سبب حريق الجزائر، وهو ما سترفقه لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في هذه المقالة التي سننشرها فور الانتهاء من كتابتها.

أسباب حرائق الغابات في الجزائر

وأعلنت الجزائر عن خسائر بشرية، إذ إن الحرائق أودت بحياة نحو 26 شخصاً إضافة إلى المزيد من الإصابات والخسائر المادية، ومن هول المناظر، يبحث الناس في الجزائر والوطن العربي عن، أسباب حرائق الغابات في الجزائر، كونها امتدت حرائق الغابات في الجزائر إلى 13 ولاية، منذ أمس الأربعاء، بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

أضرار حرائق الغابات في الجزائر

ويبحث الناس حاليا عن، أضرار حرائق الغابات في الجزائر، كون المناظر مخيفة، من وتستمر بالتهام كل ما يقابلها ويعترض طريقها، إذ إن أشار وزير الداخلية إلى إجلاء 350 عائلة في ولاية سوق أهراس، بسبب الحرائق، وتم نشر 700 عنصر من هيئة الدفاع المدني، ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق شرق البلاد، من جانبه، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق، مؤكدًا وقوف الدولة ومختلف المصالح لإخماد الحرائق، الحرائق الحالية أثارت العديد من المخاوف من تكرار سيناريو صيف 2021، عندما التهمت النيران مساحات ضخمة من الغابات في الجزائر، وتسببت في مصرع قرابة 70 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون، لذلك يبحث الناس عن، فيديو جديد لحرائق الغابات في الجزائر.. أسباب وعدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر.

 

 

 

 

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