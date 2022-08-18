احذرها.. علامات غير واضحة تشير إلى تعب الدماغ!

كشفت الطبيبة الروسية أولغا غوفمان، أخصائية طب الأعصاب وطب الأطفال، علامات غير واضحة تشير إلى تعب الدماغ.

وأشارت الأخصائية إلى أن ضعف الذاكرة هي من العلامات الأولى التي تشير إلى إرهاق الدماغ، ما يدل على أن الجهاز العصبي بحاجة إلى الراحة.

ونصحت الأخصائية بضرورة إجراء فحص عصبي نفسي بصورة دورية لمعرفة كيف يعمل الدماغ. لأنه بالإضافة إلى ضعف الذاكرة، هناك ضعف التركيز والارتباك ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، لأنهم يعانون دائما من مشكلة إدراك المكان والزمان.

ووفقا لها، تضاف إلى هذه العلامات الاعتماد على الأجهزة الالكترونية والإدمان عليها في العمل والحياة الشخصية. كما أن الناس لا يمكنهم التركيز على عمل ما، ويترددون في تنفيذ المهام والعمل المعرفي الجاد.

كما نصحت الأخصائية بعدم تجاهل هذه الأعراض التي تشير إلى اضطراب عمل الجهاز العصبي.

وقالت: "علاوة على الضعف والارهاق والأرق والتهيج الخفيف، يمكن أن تظهر علامات أخرى مثل الصداع وآلام في الظهر وتنمل الأطراف، وقشعريرة في الظهر والأطراف العليا والسفلى".

وأضافت، إذا لم تختف هذه الأعراض خلال فترة طويلة، فيجب مراجعة طبيب أخصائي ليصف العلاج اللازم.