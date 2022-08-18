سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية- سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24- شهد سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية- سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية في الأسواق اليومية، متأثراً بهبوط سعر المعدن الأصفر في بداية الأسبوع أول يوم عمل بالبورصة العالمية للذهب بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية، مع ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1761 دولار.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 212.32 56.62

سعر جرام الذهب عيار 22 194.62 51.90

سعر جرام الذهب عيار 21 185.78 49.54

سعر جرام الذهب عيار 18 159.24 42.46

سعر جرام الذهب عيار 14 123.85 33.03

سعر أونصة الذهب بيع 6,603.75 1,761.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,607.50 1,762.00

أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 233.55 62.28

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 557.33 148.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,104.04 294.41

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,783.45 475.59

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,868.38 498.23

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,038.23 543.53

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,182.61 582.03

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,335.49 1,156.13

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,449.05 1,719.75

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,377.82 900.75

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,722.62 1,792.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,764.42 2,870.51

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 21,486.38 5,729.70

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,545.75 678.87

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 213,802.23 57,013.93

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 107,092.20 28,557.92

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-08-18 212.32 194.62 185.78 159.24

2022-08-17 214.00 196.17 187.25 160.50

2022-08-16 214.61 196.72 187.78 160.96

2022-08-15 217.50 199.38 190.31 163.13

2022-08-14 217.50 199.38 190.31 163.13

2022-08-13 217.50 199.38 190.31 163.13

2022-08-12 215.81 197.83 188.84 161.86

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/08/18

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 189.62 227.71

عيار 21 180.78 219.22

عيار 18 154.24 213.38