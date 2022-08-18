واشنطن تطالب "إسرائيل" بتغيير تكتيكاتها العسكرية في الضفة المحتلة

كشف موقع "أكسيوس" عن طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل، إعادة النظر في تكتيكات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب موقع "أكسيوس"، بعد وقت قصير من لقائه مع عائلة أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في واشنطن في يوليو، اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، وطالب بنشر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الصحفية في أقرب وقت ممكن.

وقال الموقع: "طلب أيضا مراجعة قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلا إن ذلك سيكون خطوة مسؤولة في قضية أبو عاقلة".

كما أخبر بلينكن غانتس أنه، في رأيه، إما أن قواعد الاشتباك في ذلك اليوم لم تحترمها "إسرائيل" على الإطلاق، أو أنها "بحاجة إلى مراجعة".

وأشار وزير الخارجية في المحادثة إلى أن الصحفية المتوفاة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص، مما يدل على ارتباطها بالصحافة.

بدوره، قال وزير الحرب "الإسرائيلي" لوزيرة الخارجية الأمريكي إن الوضع أثناء إدارة العمليات العسكرية "ليس واضحا دائما".