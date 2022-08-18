حرائق في غابات شرق الجزائر تودي بحياة 26 شخصاً

لقي 26 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في حرائق غابات فى مناطق جبلية بشرق الجزائر.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود مصرع 26 شخصًا في موجة الحرائق التي تضرب الغابات، منهم 24 شخصًا في ولاية الطارف وشخصين في ولاية سطيف.

وقال بلجود للتلفزيون الجزائري الرسمي إن السطات تحاول السيطرة على الحرائق لكن درجات الحرارة والرياح تصعبان المهمة.

وامتدت حرائق الغابات في الجزائر إلى 13 ولاية، بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

وأشار وزير الداخلية إلى إجلاء 350 عائلة في ولاية سوق أهراس بسبب الحرائق، لافتا إلى نشر 700 عنصر من هيئة الدفاع المدني، ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق شرق البلاد.

من جانبه، قدم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق، مؤكدًا وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

يذكر أن الجزائر شهدت موجة من الحرائق صيف العام الماضي 2021، حيث التهمت في حينها النيران مساحات شاسعة من الغابات وتسببت في مصرع أكثر من 70 شخصًا بينهم مدنيون وعسكريون.